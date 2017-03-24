ДТП за участю чотирьох авто сталась на Полтавщині

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У Кременчуці зіткнулися чотири автомобілі, двох людей госпіталізували. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19:00 на проспекті Л. Українки. Серед учасників ДТП автомобілі RENAULT, два автомобілі “ВАЗ” та “Рута” (маршрутне таксі міського сполучення).

До лікарні каретою швидкої допомоги госпіталізовано 24-річного водія автомобіля RENAULT та 19-річну пасажирку автомобіля “ВАЗ”.

На момент пригоди в маршрутному автобусі знаходилось п'ять пасажирів, серед яких потерпілих немає.

За фактом пригоди розпочато кримінальне провадження за ст.286 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, в Києві п’яний водій влетіло у відбійник.

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