ДТП за участю чотирьох авто сталась на Полтавщині

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19:00 на проспекті Л. Українки. Серед учасників ДТП автомобілі RENAULT, два автомобілі “ВАЗ” та “Рута” (маршрутне таксі міського сполучення).

До лікарні каретою швидкої допомоги госпіталізовано 24-річного водія автомобіля RENAULT та 19-річну пасажирку автомобіля “ВАЗ”.

На момент пригоди в маршрутному автобусі знаходилось п'ять пасажирів, серед яких потерпілих немає.

За фактом пригоди розпочато кримінальне провадження за ст.286 Кримінального кодексу України.

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