ДТП за участю чотирьох авто сталась на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Кременчуці зіткнулися чотири автомобілі, двох людей госпіталізували. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19:00 на проспекті Л. Українки. Серед учасників ДТП автомобілі RENAULT, два автомобілі “ВАЗ” та “Рута” (маршрутне таксі міського сполучення).
До лікарні каретою швидкої допомоги госпіталізовано 24-річного водія автомобіля RENAULT та 19-річну пасажирку автомобіля “ВАЗ”.
На момент пригоди в маршрутному автобусі знаходилось п'ять пасажирів, серед яких потерпілих немає.
За фактом пригоди розпочато кримінальне провадження за ст.286 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, в Києві п’яний водій влетіло у відбійник.