ДТП с участием четырех авто произошло в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Кременчуге столкнулись четыре автомобиля, два человека госпитализированы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Полтавской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 19:00 на проспекте Л.Украинки. Среди участников ДТП автомобили RENAULT, два автомобиля "ВАЗ" и "Рута" (маршрутное такси городского сообщения).
В больницу каретой скорой помощи госпитализировали 24-летнего водителя автомобиля RENAULT и 19-летнюю пассажирку автомобиля "ВАЗ".
На момент происшествия в маршрутном автобусе находилось пять пассажиров, среди которых пострадавших нет.
По факту происшествия начали уголовное производство по ст.286 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Киеве пьяный водитель влетел в отбойник.