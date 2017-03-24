ДТП с участием четырех авто произошло в Полтавской области

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 39964 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104536 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119950 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179018 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130660 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125177 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117581 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106524 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107554 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103914 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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КИЕВ. 24 марта. УНН. В Кременчуге столкнулись четыре автомобиля, два человека госпитализированы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Полтавской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 19:00 на проспекте Л.Украинки. Среди участников ДТП автомобили RENAULT, два автомобиля "ВАЗ" и "Рута" (маршрутное такси городского сообщения).

В больницу каретой скорой помощи госпитализировали 24-летнего водителя автомобиля RENAULT и 19-летнюю пассажирку автомобиля "ВАЗ".

На момент происшествия в маршрутном автобусе находилось пять пассажиров, среди которых пострадавших нет.

По факту происшествия начали уголовное производство по ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в Киеве пьяный водитель влетел в отбойник.

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