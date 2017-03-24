ДТП с участием четырех авто произошло в Полтавской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 19:00 на проспекте Л.Украинки. Среди участников ДТП автомобили RENAULT, два автомобиля "ВАЗ" и "Рута" (маршрутное такси городского сообщения).

В больницу каретой скорой помощи госпитализировали 24-летнего водителя автомобиля RENAULT и 19-летнюю пассажирку автомобиля "ВАЗ".

На момент происшествия в маршрутном автобусе находилось пять пассажиров, среди которых пострадавших нет.

По факту происшествия начали уголовное производство по ст.286 Уголовного кодекса Украины.

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