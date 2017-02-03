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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ДТП за участі 7 автомобілів сталась на Рівненщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Рятувальники ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди за участі 7 автомобілів на Рівненщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Рівненської області.

ДТП за участі 7 автомобілів сталась на Рівненщині

Сьогодні, 3 лютого о 08:45 до Служби порятунку Рівненщини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі 7 автомобілів (в тому числі 5 вантажівок) на трасі Київ-Чоп поблизу села Терентіїв.

На місце події негайно виїхало відділення рятувальників 16-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості 4 чоловік на пожежній автоцистерні.

Співробітники ДСНС оперативно відбуксирували вантажівку “Renault Magnum”, що перегородила проїжджу частину, а також прибрали з дороги автомобіль “Volkswagen T4”.

Під час ліквідації наслідків ДТП співробітники патрульної поліції регулювали рух транспортних засобів на даній ділянці автодороги та забезпечували безпеку учасників дорожнього руху.

Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

Як повідомляв УНН, У Києві на проспекті Перемоги зіткнулось 11 автомобілів.

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