ДТП с участием 7 автомобилей произошло в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Спасатели ликвидировали последствия ДТП с участием 7 автомобилей в Ровенской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Ровенской области.
Сегодня, 3 февраля в 08:45 в Службу спасения Ровенской поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием 7 автомобилей (в том числе 5 грузовиков) на трассе Киев-Чоп возле села Терентьев.
На место происшествия немедленно выехало отделение спасателей 16-й государственной пожарно-спасательной части в количестве 4 человек на пожарной автоцистерне.
Сотрудники ГосЧС оперативно отбуксировали грузовик "Renault Magnum", который перегородил проезжую часть, а также убрали с дороги автомобиль "Volkswagen T4".
Во время ликвидации последствий ДТП сотрудники патрульной полиции регулировали движение на данном участке автодороги и обеспечивали безопасность участников дорожного движения.
Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Как сообщал УНН, в Киеве на проспекте Победы столкнулись 11 автомобилей.