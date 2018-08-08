ДТП з рейсовим автобусом на Дніпропетровщині: водія легковика затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Водія автомобіля Audi, за участі якого напередодні сталася ДТП з рейсовим автобусом у Дніпропетровській області, затримали у порядку статті 208 КПК України. Про це повідомили у відділі комунікації поліції в області, передає УНН.
Так, за останньою інформацією, внаслідок аварії загинули двоє людей - чоловік та жінка 1961 та 1966 років народження. Травмувалися 23 особи. З них 14 направлені до лікарні, а дев'ятьом призначено лікування амбулаторно.
"46-річний водій також перебуває у лікарні під охороною поліції. Його затримано в порядку ст. 208 КПКУ", - уточнили в поліції.
Сьогодні вирішуватиметься питання про вручення йому підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Нагадаємо, автокатастрофа сталася 7 серпня о 18:25 поблизу с. Лобойківка Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, 34-річний водій Audi не надав автобусу перевагу в русі, через що і сталося зіткнення. У результаті автобус перекинувся на бік.