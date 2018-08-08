ДТП с рейсовым автобусом в Днепропетровской области: водителя легковушки задержали

Так, по последней информации, в результате аварии погибли два человека - мужчина и женщина 1961 и 1966 рождения. Травмировались 23 человека. Из них 14 направлены в больницу, а девятерым назначено лечение амбулаторно.

"46-летний водитель также находится в больнице под охраной полиции. Он задержан в порядке ст. 208 УПК", - уточнили в полиции.

Сегодня будет решаться вопрос о вручении ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, автокатастрофа произошла 7 августа в 18:25 вблизи с. Лобойковка Днепропетровской области. По предварительной информации, 34-летний водитель Audi не предоставил автобусу преимущество в движении, из-за чего и произошло столкновение. В результате автобус перевернулся на бок.