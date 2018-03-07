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ДТП з автомобілем кортежу: стало відомо, хто був за кермом

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Стали відомі нові деталі резонансного ДТП у центрі столиці, коли автомобіль кортежу збив пенсіонера, пише УНН.

За інформацією поінформованих джерел за кермом авто перебував інспектор батальйону супроводу ГУНП Києва. Прізвище ми не називаємо з етичних міркувань , адже постраждалий повідомив, що сам порушив правила дорожнього руху і вийшов на проїжджу частину (що підтверджується і кадрами з відео інциденту).

Як повідомляв УНН, 6 березня службовий автомобіль поліції під час руху в кортежі збив пішохода на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська у столиці. Постраждалому у ДТП з поліцейським авто діагностували перелом ноги та струс мозку.
Президент висловив жаль з приводу інциденту.

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