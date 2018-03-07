ДТП с автомобилем из кортежа: стало известно, кто был за рулем
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Стали известны новые детали резонансного ДТП в центре столицы, когда автомобиль кортежа сбил пенсионера, пишет УНН.
По информации осведомленных источников за рулем авто находился инспектор батальона сопровождения ГУНП Киева. Фамилию мы не называем по этическим соображениям, ведь пострадавший сообщил, что сам нарушил правила дорожного движения и вышел на проезжую часть (что подтверждается и кадрами с видео инцидента).
Как сообщал УНН, 6 марта служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже сбил пешехода на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская в столице. Пострадавшему в ДТП с полицейским авто диагностировали перелом ноги и сотрясение мозга.
Президент выразил сожаление по поводу инцидента.