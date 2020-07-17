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ДТП з автобусом у Росії: посольство перевіряє наявність українців серед постраждалих

ДТП з автобусом у Росії: посольство перевіряє наявність українців серед постраждалих

Київ • УНН

 • 17450 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Посольство України в РФ перевіряє наявність українських громадян серед осіб, що перебували в автобусі, який потрапив у ДТП у Липецькій області Російської Федерації. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"17 липня на 375 км автомобільної траси “Дон” рейсовий пасажирський автобус марки “Елвест”, що рухався за маршрутом Донецьк — Санкт-Петербург, зіткнувся з автомобілем “Газель”. Внаслідок аварії в автобусі виникла пожежа. За попередньою інформацією, в автобусі перебувало 37 пасажирів (у т.ч. одна дитина) та 2 водії“, — повідомив співрозмовник УНН.

З його слів, внаслідок ДТП постраждали 5 осіб, 3 з яких були госпіталізовані до Єлецької міської лікарні — двох із закритими черепно-мозковими травмами, у однієї людини — пошкодження хребта, а також дві особи з незначними тілесними ушкодженнями відмовилися від госпіталізації. Інших пасажирів було доправлено до готелю.

“За наслідками інциденту більшість паспортних документів було пошкоджено та загублено. На місці аварії працюють рятувальні служби МНС РФ. Проводиться ідентифікація пасажирів автобуса. Посольство України в Російській Федерації з’ясовує обставини інциденту, перевіряє належність пасажирів до громадянства України та встановлює з ними зв’язок з метою надання необхідної допомоги”, — заявив Погорельцев.

Нагадаємо, російські ЗМІ раніше сьогодні повідомили, що серед постраждалих у ДТП житель Кіровської області і житель Ставропольського краю, решта - жителі Луганської та Донецької областей.

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