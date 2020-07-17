ДТП с автобусом в России: посольство проверяет наличие украинцев среди пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Посольство Украины в РФ проверяет наличие украинских граждан среди лиц, находившихся в автобусе, который попал в ДТП в Липецкой области Российской Федерации. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
"17 июля на 375 км автомобильной трассы "Дон" рейсовый пассажирский автобус марки "Элвест", который двигался по маршруту Донецк - Санкт-Петербург, столкнулся с автомобилем "Газель". В результате аварии в автобусе возник пожар. По предварительной информации, в автобусе находилось 37 пассажиров (в т.ч. один ребенок) и 2 водителя", - сообщил собеседник УНН.
По его словам, в результате ДТП пострадали 5 человек, 3 из которых были госпитализированы в Елецкую городскую больницу - двое с закрытыми черепно-мозговыми травмами, у одного человека - повреждение позвоночника, а также два человека с незначительными телесными повреждениями отказались от госпитализации. Других пассажиров доставили в отель.
"По результатам инцидента большинство паспортных документов было повреждено и потеряно. На месте аварии работают спасательные службы МЧС РФ. Проводится идентификация пассажиров автобуса. Посольство Украины в Российской Федерации выясняет обстоятельства инцидента, проверяет принадлежность пассажиров к гражданству Украины и устанавливает с ними связь в целях оказания необходимой помощи", - заявил Погорельцев.
Напомним, российские СМИ ранее сегодня сообщили, что среди пострадавших в ДТП житель Кировской области и житель Ставропольского края, остальные - жители Луганской и Донецкой областей.