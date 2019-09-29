ДТП в окупованому Криму: автівка впала в підземний перехід, загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У центрі окупованого Сімферополя в результаті нічного ДТП вночі 29 вересня легковий автомобіль КІА відкинуло в отвір підземного переходу. Загинула жінка і постраждали чотири людини. Про це із посиланням на пресслужбу російського МВС у Криму пише "Крим.Реалії", передає УНН.
“Водій автомобіля “Рено”, 29-річний житель Сімферополя, рухаючись на значній швидкості Проспектом Перемоги з боку площі Куйбишева, при повороті на вулицю Лермонтова не впорався з керуванням, допустив зіткнення з автомобілем “КІА”, що рухався прямо в зустрічному напрямку. Після удару “КІА” був відкинутий за межі проїжджої частини і впав в отвір підземного переходу, що перебував у районі перехрестя. Разом із тим, автомобіль “Рено” одночасно зіткнувся з припаркованим автомобілем “Опель”, — розповіли в МВС.
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За інформацією поліцейських, у результаті ДТП пасажирка автомобіля “Рено” отримала травми, несумісні з життям, а у водія зафіксовані переломи і пошкодження внутрішніх органів. Крім водія “Рено”, медична допомога була потрібна водієві “КІА”, що впав під землю.
У Кіровському районі в результаті аварії постраждала одна людина. На автодорозі Новопокровка — Владиславівка зіткнулися “ВАЗ-2109” і вантажний “Ford Transit”.
Рятувальники раніше повідомляли, що в окупованому Криму зросла кількість серйозних аварій на дорогах. У Криму в першому кварталі 2019 року притягнули до відповідальності в півтора рази більше водіїв, ніж за аналогічний період минулого року.