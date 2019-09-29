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ДТП в оккупированном Крыму: автомобиль упал в подземный переход, погибла женщина

Киев • УНН

 • 13188 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В центре оккупированного Симферополя в результате ночного ДТП ночью 29 сентября легковой автомобиль КІА отбросило в отверстие подземного перехода. Погибла женщина и пострадали четыре человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу российского МВД в Крыму пишет "Крим.Реалии", передает УНН.

ДТП в оккупированном Крыму: автомобиль упал в подземный переход, погибла женщина

"Водитель автомобиля "Рено", 29-летний житель Симферополя, двигаясь на значительной скорости по проспекту Победы со стороны площади Куйбышева, при повороте на улицу Лермонтова не справился с управлением, допустил столкновение с автомобилем "КІА", который двигался прямо во встречном направлении. После удара "КИА" был отброшен за пределы проезжей части и упал в отверстие подземного перехода, который находился в районе перекрестка. Вместе с тем, автомобиль "Рено" одновременно столкнулся с припаркованным автомобилем "Опель", - рассказали в МВД.

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По информации полицейских, в результате ДТП пассажирка автомобиля "Рено" получила травмы, несовместимые с жизнью, а у водителя зафиксированы переломы и повреждения внутренних органов. Кроме водителя "Рено", медицинская помощь потребовалась водителю "КІА", который упал под землю.

В Кировском районе в результате аварии пострадал один человек. На автодороге Новопокровка - Владиславовка столкнулись "ВАЗ-2109" и грузовой "Ford Transit".

Спасатели ранее сообщали, что в оккупированном Крыму возросло количество серьезных аварий на дорогах. В Крыму в первом квартале 2019 привлекли к ответственности в полтора раза больше водителей, чем за аналогичный период прошлого года.

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