ДТП у Швеції: на дорозі розсипалось 20 тонн фрикадельок

Повідомляється, що вантажівка направлялася зі Скари до Йотене, щоб забрати вантаж з картоплею.

Під час руху на крижаній дорозі причіп занесло та він перевернувся, сама вантажівка залишилася на дорозі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Сумах розгерметизувалася автоцистерна з аміаком

“Причіп був важчим, ніж сама вантажівка, а дорога дуже слизька”, — прокоментував офіцер поліції Томмі Емрікссон.

У Швеції традиційно подаються м’ясні фрикадельки з картоплею і брусницею. Вважається, що страву привіз в країну король Карл XII на початку XVIII століття.

Як повідомляв УНН, у Ташкенті перекинулася машина інкасаторів — гроші розсипалися по дорозі.