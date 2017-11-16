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ДТП у Швеції: на дорозі розсипалось 20 тонн фрикадельок

ДТП у Швеції: на дорозі розсипалось 20 тонн фрикадельок

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Неподалік від шведського міста Скари перевернувся причіп із близько 20 тоннами фрикадельок, які розсипалися по всій дорозі, передає УНН з посиланням на The Lokal.

Повідомляється, що вантажівка направлялася зі Скари до Йотене, щоб забрати вантаж з картоплею.

Під час руху на крижаній дорозі причіп занесло та він перевернувся, сама вантажівка залишилася на дорозі.

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“Причіп був важчим, ніж сама вантажівка, а дорога дуже слизька”, — прокоментував офіцер поліції Томмі Емрікссон.

У Швеції традиційно подаються м’ясні фрикадельки з картоплею і брусницею. Вважається, що страву привіз в країну король Карл XII на початку XVIII століття.

Як повідомляв УНН, у Ташкенті перекинулася машина інкасаторів — гроші розсипалися по дорозі.

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