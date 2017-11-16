ДТП в Швеции: на дороге рассыпалось 20 тонн фрикаделек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Неподалеку от шведского города Скара перевернулся прицеп с около 20 тоннами фрикаделек, которые рассыпались по всей дороге, передает УНН со ссылкой на The Lokal.
Сообщается, что грузовик направлялся со Скары к Йотене, чтобы забрать груз с картофелем.
Во время движения на ледяной дороге прицеп занесло и он перевернулся, сам грузовик остался на дороге.
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"Прицеп был тяжелее, чем сам грузовик, а дорога очень скользкая", - прокомментировал офицер полиции Томми Емрикссон.
В Швеции традиционно подаются мясные фрикадельки с картофелем и брусникой. Считается, что блюдо привез в страну король Карл XII в начале XVIII века.
Как сообщал УНН, в Ташкенте перевернулась машина инкассаторов - деньги рассыпались по дороге.