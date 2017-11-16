ДТП в Швеции: на дороге рассыпалось 20 тонн фрикаделек

Сообщается, что грузовик направлялся со Скары к Йотене, чтобы забрать груз с картофелем.

Во время движения на ледяной дороге прицеп занесло и он перевернулся, сам грузовик остался на дороге.

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"Прицеп был тяжелее, чем сам грузовик, а дорога очень скользкая", - прокомментировал офицер полиции Томми Емрикссон.

В Швеции традиционно подаются мясные фрикадельки с картофелем и брусникой. Считается, что блюдо привез в страну король Карл XII в начале XVIII века.

Как сообщал УНН, в Ташкенте перевернулась машина инкассаторов - деньги рассыпались по дороге.