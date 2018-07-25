ДТП у Києві: у водія Hummer хочуть примусово відібрати зразки крові і волосся
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Столична прокуратура подала до суду клопотання про примусовий відбір зразків крові та волосся у водія автомобіля Hummer, який збив дівчинку у центрі Києва. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
За словами Луценка, він взяв під особистий контроль справу щодо ДТП за участю автомобіля Hummer у Києві.
“Водія затримано, взяли аналізи сечі на алкоголь і наркоречовини. Для повноти аналізів подали в суд клопотання на примусовий відбір крові та волосся”, — зазначив він.
Генпрокурор також розповів, що прокурори готують клопотання про арешт винуватця ДТП.
Нагадаємо, ДТП сталася на бульварі Лесі Українки о 22:30. Внаслідок автопригоди загинула 10-річна дівчинка.
Слідством встановлено, що водій автомобіля Hummer, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, а саме червоний сигнал світлофору, здійснив наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході разом з матір’ю. Від отриманих травм 10-річна дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.
23-річного водія затримали біля ТЦ "Парус" на вулиці Мечнікова та доставили до Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" для проходження експертизи на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.
Наразі водія затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ст. 135 КК України (залишення у небезпеці).