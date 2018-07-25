ДТП в Киеве: у водителя Hummer хотят принудительно отобрать образцы крови и волос
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Столичная прокуратура подала в суд ходатайство о принудительном отборе образцов крови и волос у водителя автомобиля Hummer, который сбил девочку в центре Киева. Об этом написал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
По словам Луценко, он взял под личный контроль дело о ДТП с участием автомобиля Hummer в Киеве.
"Водитель задержан, взяли анализы мочи на алкоголь и нарковещества. Для полноты анализа подали в суд ходатайство на принудительный отбор крови и волос", - отметил он.
Генпрокурор также рассказал, что прокуроры готовят ходатайство об аресте виновника ДТП.
Напомним, ДТП произошло на бульваре Леси Украинки в 22:30. Вследствие ДТП погибла 10-летняя девочка.
Следствием установлено, что водитель автомобиля Hummer, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе вместе с матерью. От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.
23-летнего водителя задержали возле ТЦ "Парус" на улице Мечникова и доставили в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения экспертизы на состояние алкогольного и наркотического опьянения.
Сейчас водитель задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).