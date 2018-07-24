ДТП на Закарпатті: екс-голова Перечинської РДА відмовився оскаржувати свій арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Колишній голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір, підозрюваний у смертельній ДТП, відмовився оскаржувати свій арешт в апеляційному порядку. Про це у коментарі УНН повідомив адвокат обвинуваченого Анатолій Качайло.
Адвокат пояснив, що він, діючи в інтересах підзахисного, як передбачено діями захисника, подав апеляційну скаргу на рішення суду про тримання під вартою Олефіра. При цьому, самому обвинуваченому про це було невідомо, тому що, як розповів захисник, після попереднього засідання зустрічі з ним відбулося.
"Вчора відбувся допит. Я йому повідомив про апеляцію. Він (Олефір, - ред.) сказав, що не бажає оскаржувати (рішення суду щодо тримання під вартою, - ред.) в апеляційному порядку", - зазначив Качайло.
Це було процесуально зафіксовано під час сьогоднішнього судового засідання.
"На засіданні він подав до суду клопотання про те, що він не бажає розгляду. І бажає щоб рішення суду першої інстанції залишилося без змін", - зазначив захисник.
Нагадаємо, очільник Перечинської РДА у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи за кермом автомобіля, збив двох жінок, одна з яких померла у лікарні. Згодом у лікарні померла друга постраждала жінка.
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області обрав Олефіру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави.
Згодом Кабмін схвалив звільнення голови Перечинської РДА.