ДТП на Закарпатье: экс-глава Перечинской РГА отказался обжаловать свой арест

Адвокат объяснил, что он, действуя в интересах подзащитного, как предусмотрено действиями защитника, подал апелляционную жалобу на решение суда о содержании под стражей Олефира. При этом, самому обвиняемому об этом не было известно, потому что, как рассказал защитник, после предыдущего заседания встречи с ним произошло.

"Вчера состоялся допрос. Я ему сообщил об апелляции. Он (Олефир, - ред.) сказал, что не желает оспаривать (решение суда о содержании под стражей, - ред.) в апелляционном порядке", - отметил Качайло.

Это было процессуально зафиксировано во время сегодняшнего судебного заседания.

"На заседании он подал в суд ходатайство о том, что он не желает рассмотрения. И желает чтобы решение суда первой инстанции осталось без изменений", - отметил защитник.

Напомним, глава Перечинской РГА в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля, сбил двух женщин, одна из которых умерла в больнице. Впоследствии в больнице умерла вторая пострадавшая женщина.

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области избрал Олефиру меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога.

Впоследствии Кабмин одобрил увольнение главы Перечинской РГА.