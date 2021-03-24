ДТП на Одеській трасі: поліцейські знайшли труп чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Тіло без ознак життя виявили сьогодні поліцейські близько десятої ранку на узбіччі автодороги “Київ-Одеса” в Березівському районі. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області, пише УНН.
Деталі
На тілі загиблого виявили тілесні ушкодження, характерні для тих, що отримують у результаті ДТП, а поряд знайшли уламки від автомобіля.
Наразі встановлено особу потерпілого — 55-річного мешканця Ширяївської ОТГ.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
На місці працюють співробітники слідчо-оперативної групи, які з’ясовують усі обставини події та причетних до неї осіб.
Додамо
Внаслідок ДТП на трасі Одеса-Вознесенськ-Новий Буг, відбулось зіткнення автомобіля “Subaru” з вантажівкою “MAN” в результаті чого загинув 43-річний водій легковика — працівник поліції, який перебував поза службою.