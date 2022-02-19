ДТП на Одещині: четверо постраждалих, одна людина в реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. На автодорозі Подільськ-Балта зіткнулися два автомобілі. В наслідок ДТП четверо людей постраждали, а одна жінка доставлена в реанімацію. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Одещини.
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За інформацією поліції, 41-річний водій автомобіля «Skoda», не впорався з керуванням та зіткнувся з автівкою «Volkswagen», за кермом якої перебував 33-річний мешканець Подільська.
До лікарні доставили кермувальника «Skoda» та пасажирів обох транспортних засобів – 40-річного чоловіка, 37-річну жінку і громадянку, особа якої зараз встановлюється.
На місці працює слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. Водіїв перевіряють на стан сп'яніння, їхні транспортні засоби поміщені на арештмайданчик.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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