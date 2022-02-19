ДТП в Одесской области: четверо пострадавших, один человек в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. На автодороге Подольск-Балта столкнулись два автомобиля. В результате ДТП четыре человека пострадали, а одна женщина доставлена в реанимацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
Детали
По информации полиции, 41-летний водитель автомобиля "Skoda" не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Volkswagen", за рулем которой находился 33-летний житель Подольска.
В больницу доставили водителя "Skoda" и пассажиров обоих транспортных средств - 40-летнего мужчину, 37-летнюю женщину и гражданку, личность которой сейчас устанавливается.
На месте работает следственно-оперативная группа местного отделения полиции. Водителей проверяют на состояние опьянения, их транспортные средства помещены на арестплощадку.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним
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