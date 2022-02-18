Смертельна ДТП: батькам 16-річного Миколи Харківського повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Батькам 16-річного Миколи Харківського, якого судитимуть за смертельну ДТП, повідомлено про підозру за невиконання обов’язків по догляду за дитиною, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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“... повідомлено про підозру матері та батьку 16-річного водія, якого судитимуть за смертельну ДТП на проспекті Гагаріна, за фактом злісного невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, з листопада 2019 року по жовтень 2021 року неповнолітній вчинив низку адміністративних та кримінальних правопорушень. Так, 26 жовтня 2021 року в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові відбулося зіткнення автомобіля “Infiniti” під керуванням 16-річного водія та автомобіля “Chevrolet Aveo”, водій якого загинув на місці. Троє пасажирів “Infiniti” отримали тілесні ушкодження.
Крім того, встановлено, що у листопаді 2019 року неповнолітній, перебуваючи в одному із харківських супермаркетів, влаштував стрілянину. Під час конфлікту з матір’ю та братом своєї однокласниці, хлопець дістав пневматичний пістолет та вистрілив у них, спричинивши тілесні ушкодження. Ухвалою суду до неповнолітнього застосовано примусові заходи виховного характеру та передано під нагляд матері до досягнення ним повноліття. Проте, не виконуючи вимоги суду, мати систематично виїжджала за кордон, через що син залишався без нагляду.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Харківській області.
Контекст
6 жовтня приблизно о 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові сталося зіткнення автомобілів Chevrolet Aveo та Infiniti, який рухався на червоний сигнал світлофора та за кермом якого перебував підозрюваний.
Внаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti — двох хлопців 19 років та 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні. У поліції наголосили, що водії обох транспортних засобів не мають ознак алкогольного сп’яніння.
Фігурантом у справі є 16-річний водій Infiniti, якого затримали внаслідок автоаварії. 27 жовтня йому оголосили підозру. 28 жовтня суд у Харкові відправив хлопця до СІЗО на два місяці без альтернативи у вигляді застави.
Як стало відомо УНН, батьків 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського можуть притягнути до кримінальної відповідальності за двома статтями Кримінального кодексу. У такому разі їм може загрожувати позбавлення волі до 5 років.
Сам водій Infinity на момент скоєння смертельної ДТП у місті Харків не мав розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки.
У грудні 2021 року завершили досудове розслідування у справі про смертельну ДТП у Харкові за участю 16-річного Харківського.