Смертельное ДТП: родителям 16-летнего Николая Харьковского сообщили о подозрении

Цитата

"... сообщено о подозрении матери и отцу 16-летнего водителя, которого будут судить за смертельное ДТП на проспекте Гагарина, по факту злостного невыполнения установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, с ноября 2019 года по октябрь 2021 года несовершеннолетний совершил ряд административных и уголовных правонарушений. Так, 26 октября 2021 года в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобиля "Infiniti" под управлением 16-летнего водителя и автомобиля "Chevrolet Aveo", водитель которого погиб на месте. Трое пассажиров "Infiniti" получили телесные повреждения.

Кроме того, установлено, что в ноябре 2019 года несовершеннолетний, находясь в одном из харьковских супермаркетов, устроил стрельбу. Во время конфликта с матерью и братом своей одноклассницы, парень достал пневматический пистолет и выстрелил в них, причинив телесные повреждения. Определением суда к несовершеннолетнему применены принудительные меры воспитательного характера и передано под надзор матери до достижения им совершеннолетия. Однако, не выполняя требования суда, мать систематически выезжала за границу, из-за чего сын оставался без присмотра.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Контекст

6 октября примерно в 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей Chevrolet Aveo и Infiniti, который двигался на красный сигнал светофора и за рулем которого находился подозреваемый.

В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трех пассажиров Infiniti — двух парней 19 лет и 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами доставили в больницу. В полиции отметили, что водители обоих транспортных средств не имеют признаков алкогольного опьянения.

Фигурантом по делу является 16-летний водитель Infiniti, которого задержали в результате автоаварии. 27 октября ему объявили подозрение. 28 октября суд в Харькове отправил парня в СИЗО на два месяца без альтернативы в виде залога.

Как стало известно УНН, родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского могут привлечь к уголовной ответственности по двум статьям Уголовного кодекса. В таком случае им может грозить лишение свободы до 5 лет.

Сам водитель Infinity на момент совершения смертельного ДТП в городе Харьков не имел расстройства психической деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния психики.

В декабре 2021 года завершили досудебное расследование по делу о смертельном ДТП в Харькове с участием 16-летнего Харьковского.