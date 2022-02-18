Смертельное ДТП: родителям 16-летнего Николая Харьковского сообщили о подозрении

ukru
15 марта, 19:03 • 96580 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127113 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115350 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109591 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100468 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96454 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84188 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 117888 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124685 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126886 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 63965 просмотра
Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

15 марта, 18:40 • 43767 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 54829 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 118197 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 35436 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 117883 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 118247 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 256817 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 286308 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 222781 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 102910 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124682 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109855 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127239 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129375 просмотра
Актуальное
Смертельное ДТП: родителям 16-летнего Николая Харьковского сообщили о подозрении

Смертельное ДТП: родителям 16-летнего Николая Харьковского сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 16813 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Родителям 16-летнего Николая Харьковского, которого будут судить за смертельное ДТП, сообщено о подозрении за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Цитата

"... сообщено о подозрении матери и отцу 16-летнего водителя, которого будут судить за смертельное ДТП на проспекте Гагарина, по факту злостного невыполнения установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, с ноября 2019 года по октябрь 2021 года несовершеннолетний совершил ряд административных и уголовных правонарушений. Так, 26 октября 2021 года в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобиля "Infiniti" под управлением 16-летнего водителя и автомобиля "Chevrolet Aveo", водитель которого погиб на месте. Трое пассажиров "Infiniti" получили телесные повреждения.

Кроме того, установлено, что в ноябре 2019 года несовершеннолетний, находясь в одном из харьковских супермаркетов, устроил стрельбу. Во время конфликта с матерью и братом своей одноклассницы, парень достал пневматический пистолет и выстрелил в них, причинив телесные повреждения. Определением суда к несовершеннолетнему применены принудительные меры воспитательного характера и передано под надзор матери до достижения им совершеннолетия. Однако, не выполняя требования суда, мать систематически выезжала за границу, из-за чего сын оставался без присмотра.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Контекст

6 октября примерно в 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей Chevrolet Aveo и Infiniti, который двигался на красный сигнал светофора и за рулем которого находился подозреваемый.

В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трех пассажиров Infiniti — двух парней 19 лет и 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами доставили в больницу. В полиции отметили, что водители обоих транспортных средств не имеют признаков алкогольного опьянения.

Фигурантом по делу является 16-летний водитель Infiniti, которого задержали в результате автоаварии. 27 октября ему объявили подозрение. 28 октября суд в Харькове отправил парня в СИЗО на два месяца без альтернативы в виде залога.

Как стало известно УНН, родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского могут привлечь к уголовной ответственности по двум статьям Уголовного кодекса. В таком случае им может грозить лишение свободы до 5 лет.

Сам водитель Infinity на момент совершения смертельного ДТП в городе Харьков не имел расстройства психической деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния психики.

В декабре 2021 года завершили досудебное расследование по делу о смертельном ДТП в Харькове с участием 16-летнего Харьковского.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы