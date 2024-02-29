ДТП на мосту Патона спричинила затримки в русі до центру Києва
Київ • УНН
Рух транспорту в напрямку центру Києва ускладнений через аварію, що сталася на мосту Патона.
ДТП сталася на мосту Патона у Києві, рух транспорту в напрямку центру міста ускладнено, попередили у патрульній поліції столиці у четвер вранці, пише УНН.
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"У зв'язку з ДТП на мосту Патона, рух транспорту ускладнений у напрямку центральної частини міста", - вказали правоохоронці.
Людей закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
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