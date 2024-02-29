ДТП на мосту Патона вызвало задержки в движении к центру Киева
Движение транспорта в направлении центра Киева затруднено из-за аварии, произошедшей на мосту Патона.
Армия рф утром атаковала Херсонский район, есть жертва
Мужчина погиб после обстрела российскими войсками жилых домов в Херсонском районе 29 февраля.
Нидерланды после заявлений Франции не исключили возможность отправки войск в Украину
Нидерланды не исключают отправки войск в Украину в составе НАТО или международной коалиции, об этом заявил командующий голландской армии Онно Эйхельсхайм.
В оккупированном Крыму провели новые обыски у крымских татар, есть задержанные - активисты
россияне провели новые обыски и задержания крымских татар в оккупированном Крыму.
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
Министр внутренних дел сообщил, что сейчас в офлайн-школах в Украине работают 402 офицера безопасности, и еще 200 проходят обучение, поскольку полиция должна обладать широкими знаниями по безопасности школ, включая детскую психологию и особенности помещений.
Верховный суд США согласился решить, обладает ли Трамп иммунитетом. Процесс может затянуться на месяцы
Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию Дональда Трампа на решение, согласно которому он не обладает иммунитетом в деле о якобы попытке отменить результаты выборов 2020 года.
Президент Аргентины обещает платформу поддержки Украины в Латинской Америке
Президент Аргентины Хавьер Милей планирует провести латиноамериканский саммит в 2024 году, чтобы поддержать Украину, которая ведет борьбу против российской агрессии.
В россии пожаловались на ночную атаку БПЛА на курскую область
рф утверждает, что в ночь на 29 февраля уничтожила БПЛА в курской области.
Блокада на границе с Польшей: в очередях 2200 грузовиков, есть существенные снижения количества пересечений - Демченко
Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной, что привело к накоплению около 2200 грузовиков в очередях и значительному уменьшению количества пересечений фур.
Китай прокомментировал заявление Макрона о возможной отправке войск в Украину
Китай призвал все стороны достичь консенсуса и создать условия для деэскалации и прекращения огня в Украине.