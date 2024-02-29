ДТП на мосту Патона вызвало задержки в движении к центру Киева

ДТП произошло на мосту Патона в Киеве, движение транспорта в направлении центра города затруднено, предупредили в патрульной полиции столицы в четверг утром, пишет УНН.

Детали

"В связи с ДТП на мосту Патона, движение транспорта затруднено в направлении центральной части города", - указали правоохранители.

Людей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

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