ДТП на Донеччині: один загиблий, четверо постраждалих

Зіткнення двох авто сталося у Костянтинівці, 29 березня, біля заправки. Водій автомобілю “ІЖ-27175” під час повороту не надав перевагу у русі автомобілю “SsangYong Rexton”, який рухався у зустрічному напрямку.

45-річний водій автомобіля “ІЖ” загинув на місці пригоди, четверо пасажирів з обох авто травмовані.

Відомості за цим фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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