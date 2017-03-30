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ДТП на Донеччині: один загиблий, четверо постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. На Донеччині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув чоловік, ще четверо людей постраждали. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху.

Зіткнення двох авто сталося у Костянтинівці, 29 березня, біля заправки. Водій автомобілю “ІЖ-27175” під час повороту не надав перевагу у русі автомобілю “SsangYong Rexton”, який рухався у зустрічному напрямку.

45-річний водій автомобіля “ІЖ” загинув на місці пригоди, четверо пасажирів з обох авто травмовані.

Відомості за цим фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, фура прекинулась на Набережній магістралі у Запоріжжі.

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