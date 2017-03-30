ДТП в Донецкой области: один погибший, четверо пострадавших

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43890 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103211 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158459 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117304 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117060 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112874 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104511 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107140 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103627 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154105 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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ДТП в Донецкой области: один погибший, четверо пострадавших

ДТП в Донецкой области: один погибший, четверо пострадавших

Киев  •  УНН

 • 6856 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек, еще четверо пострадали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения.

Столкновение двух авто произошло в Константиновке, 29 марта, возле заправки. Водитель автомобиля "ИЖ-27175" во время поворота не предоставил преимущество в движении автомобилю "SsangYong Rexton", который двигался во встречном направлении.

45-летний водитель автомобиля "ИЖ" погиб на месте происшествия, четверо пассажиров с обоих авто травмированы.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, фура прекинулась на Набережной магистрали в Запорожье.

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