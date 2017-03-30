ДТП в Донецкой области: один погибший, четверо пострадавших

Столкновение двух авто произошло в Константиновке, 29 марта, возле заправки. Водитель автомобиля "ИЖ-27175" во время поворота не предоставил преимущество в движении автомобилю "SsangYong Rexton", который двигался во встречном направлении.

45-летний водитель автомобиля "ИЖ" погиб на месте происшествия, четверо пассажиров с обоих авто травмированы.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, фура прекинулась на Набережной магистрали в Запорожье.