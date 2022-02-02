ДТП із нардепом Трухіним: "слуги народу" та Разумков захотіли позачергового скликання Ради

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Попри те, що наступне пленарне засідання планували провести 15 лютого, речниця фракції СН Юлія Палійчук опублікувала у Telegram заяву голови фракції Давида Арахамії щодо вимоги скликання позачергового.

Зокрема, у заяві йдеться про те, що останнім часом до правоохоронних органів накопичилося багато запитань щодо справ народних депутатів Трухіна, Кузьміних, Воронька, Дмитрука, Порошенка, Медведчука і застарілих розслідувань щодо Юрченка та Дубневича.

"Я ініціюю проведення позачергового засідання Верховної Ради, на якому ми маємо заслухати міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора і голову ДБР щодо справ народних депутатів. Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком. Закон один для всіх!" — ідеться в повідомленні.

Водночас із вимогою скликати Верховну Раду на позчергове засідання звернувся і колишній спікер парламенту.

"Сьогодні скерував листа голові Верховної Ради з вимогою скликати позачергове пленарне засідання парламенту задля розслідування участі народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна у ДТП, а також ймовірної спроби дати хабаря співробітнику поліції. Очікуємо термінового звіту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та Директора Державного Бюро розслідувань Олексія Сухачова у скандальній справі Трухіна. Закон має бути один для всіх!" — написав Разумков.

На скандальне ДТП відреагували в партії "Європейська солідарність", наголосивши на вимозі негайної відставки міністра ВС і директора ДБР.

"ЄС" вимагає негайного створення парламентської ТСК за фактом розслідування всіх обставин ДТП і бездіяльності керівництва правоохоронних органів. Ми вимагаємо відставки міністра ВС, який покривав злочин, керівника ДБР, який спустив розслідування на гальма. Ми вимагаємо негайного порушене кримінальної справи за фактом ДТП і корупції пана Трухіна, цю справу має вести НАБУ. А сам Трухін має негайно скласти мандат і не ганьбити ВР", — ідеться в повідомленні.

Примітно, що Рада вирішила знову зробити перерву у засіданнях до 15 лютого - на тлі епідситуації з повідомленнями з ВР, що зараз на COVID-19 хворіють 28 народних депутатів і 78 працівників Апарату. І це при тому, що і так влаштувала собі "зимові канікули" з кінця минулого року до 25 січня. Тим часом є побоювання, що є ризики лишитися без працюючої Ради під час кризи. Однак, як вказують окремі депутати, таке рішення може бути спровоковане і нібито нестачею голосів для ухвалення потрібних законопроектів.



Що було раніше

Напередодні у ЗМІ з’явилося розслідування з ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна, а також відео начебто з місця автопригоди.

На ньому видно, як чоловік, схожий на нардепа Трухіна, звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з очільником МВС Денисом Монастирським.



Поліцейський, якому належала камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб покинути місце події. За словами правоохоронця, нардеп мав ознаки сп’яніння. Хто саме був за кермом, на відео не видно.

У ДБР заявили, що матеріалів, оприлюднених напередодні журналістами, на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було.



