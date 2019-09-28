ДТП біля ТРЦ у Києві: поліція відкрила кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 27 вересня на автостоянці біля ТРЦ Lavina під час дрифту водія. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Внаслідок автопригоди постраждало троє осіб та пошкоджено чотири транспортні засоби. Поліція розпочала кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що 19-річний водій Volkswage не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з припаркованими машинами Opel, Fiat і Toyota. У результаті дві жінки отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. До лікарні також доставили винуватця автопригоди.
"Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть усі обставини та механізм цієї ДТП", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, подія сталася пізно ввечері, 27 вересня.