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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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ДТП біля ТРЦ у Києві: поліція відкрила кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 27 вересня на автостоянці біля ТРЦ Lavina під час дрифту водія. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

ДТП біля ТРЦ у Києві: поліція відкрила кримінальне провадження

"Внаслідок автопригоди постраждало троє осіб та пошкоджено чотири транспортні засоби. Поліція розпочала кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що 19-річний водій Volkswage не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з припаркованими машинами Opel, Fiat і Toyota. У результаті дві жінки отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. До лікарні також доставили винуватця автопригоди.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть усі обставини та механізм цієї ДТП", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, подія сталася пізно ввечері, 27 вересня.

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