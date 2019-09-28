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ДТП возле ТРЦ в Киеве: полиция открыла уголовное производство

Киев • УНН

 • 13031 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Полиция Киева открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 27 сентября на автостоянке возле ТРЦ Lavina во время дрифта водителя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

ДТП возле ТРЦ в Киеве: полиция открыла уголовное производство

"В результате ДТП пострадали три человека и повреждены четыре транспортных средства. Полиция начала уголовное производство", - говорится в сообщении.

Установлено, что 19-летний водитель Volkswage не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованными машинами Opel, Fiat и Toyota. В результате две женщины получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. В больницу также доставили виновника ДТП.

"Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования полицейские будут устанавливать все обстоятельства и механизм этого ДТП", - говорится в сообщении.

Напомним, происшествие случилось поздно вечером, 27 сентября.

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