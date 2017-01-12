ДСНС: заторів на дорогах України через негоду не зафіксовано

"Станом на 8:00 год. 12 січня на дорогах державного, регіонального значення заторів не зафіксовано. Звернень громадян, які отримали обмороження в заторах, не зафіксовано. Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 1 тис. 91 од. тех. та 1 тис. 763 чол., з яких від Укравтодору залучено 1 тис. 24 од. техніки та 1 тис. 529 чол., від ДСНС — 67 од. тех. та 234 чол. о/с. Підрозділами ДСНС з 4 січня вивільнено із снігових заметів 2 тис.13 автомобілів, в яких перебувало 4 тис. 848 осіб", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 11 січня в Україні через негоду не зафіксовано заторів на дорогах державного, та регіонального значення.