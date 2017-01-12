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ДСНС: заторів на дорогах України через негоду не зафіксовано

ДСНС: заторів на дорогах України через негоду не зафіксовано

Київ • УНН

 • 6192 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Станом на 8:00 год. 102 січня для забезпечення проїзду транспорту та розчистки автодоріг на території України залучено 1091 одиниць техніки та 1763 осіб. На дорогах державного, регіонального значення заторів не зафіксовано. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

"Станом на 8:00 год. 12 січня на дорогах державного, регіонального значення заторів не зафіксовано. Звернень громадян, які отримали обмороження в заторах, не зафіксовано. Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 1 тис. 91 од. тех. та 1 тис. 763 чол., з яких від Укравтодору залучено 1 тис. 24 од. техніки та 1 тис. 529 чол., від ДСНС — 67 од. тех. та 234 чол. о/с. Підрозділами ДСНС з 4 січня вивільнено із снігових заметів 2 тис.13 автомобілів, в яких перебувало 4 тис. 848 осіб", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 11 січня в Україні через негоду не зафіксовано заторів на дорогах державного, та регіонального значення.

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