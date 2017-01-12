ГосЧС: заторов на дорогах Украины из-за непогоды не зафиксировали
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. По состоянию на 8:00 ч. 12 января для обеспечения проезда транспорта и расчистки автодорог на территории Украины привлекли 1091 единицу техники и 1763 человека. На дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировали. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
"По состоянию на 8:00 ч. 12 января на дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировали. Обращений граждан, которые получили обморожения в пробках, не зафиксировано. Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечены 1 тыс. 91 ед. тех. и 1 тыс. 763 чел., из которых от Укравтодора задействованы 1 тыс. 24 ед. техники и 1 тыс. 529 чел., от ГосЧС - 67 ед. тех. и 234 чел. л/с. Подразделениями ГосЧС с 4 января освобождены из снежных заносов 2 тыс. 13 автомобилей, в которых находились 4 тыс. 848 человек", - сказано в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро 11 января в Украине из-за непогоды не зафиксировали заторов на дорогах государственного и регионального значения.