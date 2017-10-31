ДСНС: циклон Герварт не накриватиме Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Циклон Герварт, який напередодні вразив Європу і призвів до загибелі людей, не накриватиме Україну. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"Зараз в мережі активно поширюється інформація про циклон Герварт, який нібито накриє Україну цими днями.
Проте ця інформація не відповідає дійсності!", - наголосили в ДСНС.
Зазначається, що за даними Укргідрометцентру, штормове попередження в Україні завершується 31 жовтня і найближчого тижня небезпечних явищ не очікується.
Нагадаємо, штормовий циклон "Герварт", що вразив 29 жовтня Німеччину, Польщу, Чехію, Австрію і Словаччину, призвів до загибелі вже не менш ніж п’яти людей і заподіяв значну матеріальну шкоду сильними вітрами і зливами.