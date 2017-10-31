ДСНС: циклон Герварт не накриватиме Україну

"Зараз в мережі активно поширюється інформація про циклон Герварт, який нібито накриє Україну цими днями.

Проте ця інформація не відповідає дійсності!", - наголосили в ДСНС.

Зазначається, що за даними Укргідрометцентру, штормове попередження в Україні завершується 31 жовтня і найближчого тижня небезпечних явищ не очікується.

Нагадаємо, штормовий циклон "Герварт", що вразив 29 жовтня Німеччину, Польщу, Чехію, Австрію і Словаччину, призвів до загибелі вже не менш ніж п’яти людей і заподіяв значну матеріальну шкоду сильними вітрами і зливами.