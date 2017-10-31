ГосЧС: циклон Герварт не накроет Украину

"Сейчас в сети активно распространяется информация о циклон Герварт, который якобы накроет Украину на днях.

Однако эта информация не соответствует действительности!" - подчеркнули в ГСЧС.

Отмечается, что по данным Укргидрометцентра, штормовое предупреждение в Украине завершается 31 октября и на ближайшей недели опасных явлений не ожидается.

Напомним, штормовой циклон "Герварт", поразивший 29 октября Германию, Польшу, Чехию, Австрию и Словакию, привел к гибели не менее пяти человек и причинил значительный материальный ущерб сильными ветрами и ливнями.