ГосЧС: циклон Герварт не накроет Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Циклон Герварт, который накануне поразил Европу и привел к гибели людей, не будет накрывать Украину. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
"Сейчас в сети активно распространяется информация о циклон Герварт, который якобы накроет Украину на днях.
Однако эта информация не соответствует действительности!" - подчеркнули в ГСЧС.
Отмечается, что по данным Укргидрометцентра, штормовое предупреждение в Украине завершается 31 октября и на ближайшей недели опасных явлений не ожидается.
Напомним, штормовой циклон "Герварт", поразивший 29 октября Германию, Польшу, Чехию, Австрию и Словакию, привел к гибели не менее пяти человек и причинил значительный материальный ущерб сильными ветрами и ливнями.