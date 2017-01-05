ДСНС: рух транспорту на Прикарпатті забезпечено

“Станом на 5 січня на території Івано-Франківської області у напрямку Закарпатської області (Вишківський та Яблуницький перевали) забезпечено проїзд транспортних засобів”, — повідомили у ДСНС.

За інформацією Укравтодору, дороги знаходяться у проїжджому стані.

Як повідомляв УНН, станом на 08:00 5 січня на перевалах Закарпатської області рух великовагового транспорту залишається обмежений. Транспорт, який рухається у зазначених напрямках, направляється до місць тимчасового відстою транзитного транспорту. Рух легкових автомобілів забезпечено.