ГосЧС: движение транспорта на Прикарпатье обеспечено
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. По состоянию на 5 января на территории Ивано-Франковской области обеспечен проезд транспортных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.
"По состоянию на 5 января на территории Ивано-Франковской области в направлении Закарпатской области (Вышковский и Яблоницкий перевалы) обеспечен проезд транспортных средств", - сообщили в ГосЧС.
По информации Укравтодора, дороги находятся в проезжем состоянии.
Как сообщал УНН, по состоянию на 08:00 5 января на перевалах Закарпатской области движение большегрузного транспорта остается ограниченным. Транспорт, который движется в указанных направлениях, направляется к местам временного отстоя транзитного транспорта. Движение легковых автомобилей обеспечено.