ГосЧС: движение транспорта на Прикарпатье обеспечено

"По состоянию на 5 января на территории Ивано-Франковской области в направлении Закарпатской области (Вышковский и Яблоницкий перевалы) обеспечен проезд транспортных средств", - сообщили в ГосЧС.

По информации Укравтодора, дороги находятся в проезжем состоянии.

Как сообщал УНН, по состоянию на 08:00 5 января на перевалах Закарпатской области движение большегрузного транспорта остается ограниченным. Транспорт, который движется в указанных направлениях, направляется к местам временного отстоя транзитного транспорта. Движение легковых автомобилей обеспечено.