ДСНС розробить буклети для іноземців до Євробачення-2017

Так, сьогодні, 22 березня в ДСНС відбулася нарада з організації заходів пожежної та техногенної безпеки під час підготовки та проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2017”. Під час наради обговорили стан виконання Плану заходів ДСНС, що реалізується з метою гарантування безпечного проведення конкурсу у Києві в травні цього року.

"ДСНС долучається до процесу розроблення буклету для іноземців щодо безпечного перебування в Україні. Разом з іншою важливою інформацією там буде описано чіткий алгоритм дій під час виникнення пожежі, виявлення підозрілого предмету, терористичного акту, а також правила поводження у натовпі", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Також учасники наради ознайомилися з попереднім планом проведення заходів та характеристиками об'єктів пісенного конкурсу. Обговорено питання щодо участі сил і засобів ДСНС у міжвідомчих командно-штабних та тактико-спеціальних навчаннях правоохоронних органів з відпрацювання навичок виконання завдань, пов'язаних із гарантуванням безпеки під час проведення конкурсу.

Нагадаємо, що РФ звернеться до РЄ та ООН через заборону в’їзду Ю.Самойловій на територію України.