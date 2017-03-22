ДСНС розробить буклети для іноземців до Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Державна служба з надзвичайних ситуацій долучається до процесу розроблення буклету для іноземців щодо безпечного перебування в Україні під час Євробачення-2017, передає УНН з посиланням на сторінку ДСНС у Facebook.
Так, сьогодні, 22 березня в ДСНС відбулася нарада з організації заходів пожежної та техногенної безпеки під час підготовки та проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2017”. Під час наради обговорили стан виконання Плану заходів ДСНС, що реалізується з метою гарантування безпечного проведення конкурсу у Києві в травні цього року.
"ДСНС долучається до процесу розроблення буклету для іноземців щодо безпечного перебування в Україні. Разом з іншою важливою інформацією там буде описано чіткий алгоритм дій під час виникнення пожежі, виявлення підозрілого предмету, терористичного акту, а також правила поводження у натовпі", - йдеться в повідомленні ДСНС.
Також учасники наради ознайомилися з попереднім планом проведення заходів та характеристиками об'єктів пісенного конкурсу. Обговорено питання щодо участі сил і засобів ДСНС у міжвідомчих командно-штабних та тактико-спеціальних навчаннях правоохоронних органів з відпрацювання навичок виконання завдань, пов'язаних із гарантуванням безпеки під час проведення конкурсу.
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