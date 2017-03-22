ГосЧС разработает буклеты для иностранцев на Евровидение-2017

Так, сегодня, 22 марта в ГосЧС состоялось совещание по организации мероприятий пожарной и техногенной безопасности во время подготовки и проведения песенного конкурса "Евровидение-2017". Во время совещания обсудили состояние выполнения Плана мероприятий ГосЧС, который реализуется с целью обеспечения безопасного проведения конкурса в Киеве в мае этого года.

"ГосЧС приобщается к процессу разработки буклета для иностранцев относительно безопасного пребывания в Украине. Вместе с другой важной информацией там будет описан четкий алгоритм действий во время возникновения пожара, обнаружения подозрительного предмета, террористического акта, а также правила поведения в толпе", - говорится в сообщении ГосЧС.

Также участники совещания ознакомились с предварительным планом проведения мероприятий и характеристиками объектов песенного конкурса. Обсуждены вопросы по участию сил и средств ГосЧС в межведомственных командно-штабных и тактико-специальных учениях правоохранительных органов по отработке навыков выполнения задач, связанных с обеспечением безопасности во время проведения конкурса.

Напомним, что РФ обратится в СЕ и ООН из-за запрета въезда Ю.Самойловой на территорию Украины.