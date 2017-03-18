ДСНС попередила про підняття рівня води в річках

“18-19 березня на Верхньому Дніпрі в межах України, Прип’яті, Десні, притоках Середнього Дніпра в межах Сумської і Полтавської областей, українській ділянці Дунаю триватиме розвиток весняного водопілля з помірною інтенсивністю росту рівнів води та виходом води на окремі понижені ділянки заплав і утриманням води на ній”, — йдеться у повідомленні.

Про у прес-службі зазначили, що підняття рівня води до негативних наслідків не призведе.

Нагадаємо, протягом 18-19 березня у зв′язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір′ї Закарпатської області очікується III (значний) рівень лавинної небезпеки.