ГосЧС предупредила о повышении уровня воды в реках

"18-19 марта на Верхнем Днепре в пределах Украины, Припяти, Десне, притоках Среднего Днепра в пределах Сумской и Полтавской областей, украинском участке Дуная продлится развитие весеннего половодья с умеренной интенсивностью роста уровней воды и выходом воды на отдельные сниженные участки пойм и удержанием воды на них", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что повышение уровня воды к отрицательным последствиям не приведет.

Напомним, в течение 18-19 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской области ожидается III (значительный) уровень лавинной опасности.