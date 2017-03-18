ГосЧС предупредила о повышении уровня воды в реках

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 39795 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104493 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119907 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178970 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130633 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125162 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117572 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106523 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107553 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103914 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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ГосЧС предупредила о повышении уровня воды в реках

ГосЧС предупредила о повышении уровня воды в реках

Киев  •  УНН

 • 10343 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В ГосЧС предупредили о развитии весеннего половодья, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"18-19 марта на Верхнем Днепре в пределах Украины, Припяти, Десне, притоках Среднего Днепра в пределах Сумской и Полтавской областей, украинском участке Дуная продлится развитие весеннего половодья с умеренной интенсивностью роста уровней воды и выходом воды на отдельные сниженные участки пойм и удержанием воды на них", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что повышение уровня воды к отрицательным последствиям не приведет.

Напомним, в течение 18-19 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской области ожидается III (значительный) уровень лавинной опасности.

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