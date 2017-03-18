ГосЧС предупредила о повышении уровня воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В ГосЧС предупредили о развитии весеннего половодья, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"18-19 марта на Верхнем Днепре в пределах Украины, Припяти, Десне, притоках Среднего Днепра в пределах Сумской и Полтавской областей, украинском участке Дуная продлится развитие весеннего половодья с умеренной интенсивностью роста уровней воды и выходом воды на отдельные сниженные участки пойм и удержанием воды на них", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что повышение уровня воды к отрицательным последствиям не приведет.
Напомним, в течение 18-19 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской области ожидается III (значительный) уровень лавинной опасности.