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ДСНС планує відкрити центр протимінної діяльності у Донецькій області

ДСНС планує відкрити центр протимінної діяльності у Донецькій області

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. На Донеччині планується відкриття першого в Україні регіонального Центру протимінної діяльності, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Донецькій області.

“Відкриття регіонального Центру протимінної діяльності — це важлива складова у розмінуванні сухопутних та водних об’єктів Донеччини від вибухонебезпечних предметів. Адже щодня піротехніки ДСНС вилучають на території області десятки боєприпасів. Високий рівень забрудненості регіону вибухонебезпечними предметами зумовлений тривалими бойовими діями. У Центрі працюватимуть 67 саперів”, — вказано у повідомленні рятувальників.

Центр буде розташований у м. Маріуполь на базі 24 Державної пожежно-рятувальної частини 3 Державного пожежно-рятувального загону. Наразі у будівлі тривають капітальні ремонтні роботи.

Як повідомляв раніше УНН, з початку року в Україні знищили 32 авіабомби.

Українські Національні Новини

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