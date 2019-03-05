ГСЧС планирует открыть центр противоминной деятельности в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Донецкой области планируется открытие первого в Украине регионального Центра противоминной деятельности, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Донецкой области.
“Открытие регионального Центра противоминной деятельности — это важная составляющая в разминировании сухопутных и водных объектов Донецкой области от взрывоопасных предметов. Ведь каждый день пиротехники ГСЧС изымают на территории области десятки боеприпасов. Высокий уровень загрязненности региона взрывоопасными предметами обусловлен длительными боевыми действиями. В Центре будут работать 67 саперов”, — указано в сообщении спасателей.
Центр будет расположен в г. Мариуполь на базе 24 Государственной пожарно-спасательной части 3 Государственного пожарно-спасательного отряда. Сейчас в здании продолжаются капитальные ремонтные работы.
Как сообщал ранее УНН, с начала года в Украине уничтожили 32 авиабомбы.