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ДСНС назвала попередню причину пожежі, через яку загинули діти на Черкащині

ДСНС назвала попередню причину пожежі, через яку загинули діти на Черкащині

Київ • УНН

 • 11876 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Ймовірною причиною пожежі, яка забрала життя чотирьох дітей на Черкащині, стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Рятувальники повідомили, що повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Набережній у селі Драбівці Золотоніського району отримали 17 грудня о 20:29. Сусіди, які першими побачили вогонь, що охопив покрівлю будинку, негайно викликали вогнеборців.

О 21:20 пожежу вдалося локалізувати, а о 22:07 - ліквідувати. Через сильне задимлення будинку бійці ДСНС змушені були працювати в апаратах для захисту органів дихання. 

Під час проведення розвідки в одній із кімнат будинку було виявлено тіла загиблих чотирьох дітей: 2009, 2013, 2014, 2016 років народження.

"За попередніми даними, ймовірною причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, четверо дітей 2009-2014 років народження загинули на пожежі у житловому будинку в Черкаській області.

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