ГСЧС назвала предварительную причину пожара, из-за которого погибли дети в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Вероятной причиной пожара, унесшего жизни четырех детей в Черкасской области, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Спасатели сообщили, что сообщение о пожаре в жилом доме на улице Набережной в селе Драбовцы Золотоношского района получили 17 декабря в 20:29. Соседи, которые первыми увидели огонь, охвативший кровлю дома, немедленно вызвали пожарных.
В 21:20 пожар удалось локализовать, а в 22:07 - ликвидировать. Из-за сильного задымления здания сотрудники ГСЧС вынуждены были работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
При проведении разведки в одной из комнат дома были обнаружены тела четверых погибших детей: 2009, 2013, 2014 и 2016 годов рождения.
"По предварительным данным, вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей", - говорится в сообщении.
Напомним, четверо детей 2009-2014 годов рождения погибли на пожаре в жилом доме в Черкасской области.