ДСНС на Чернігівщині: літак зачепив житловий будинок, пілот загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Чернігівській області впав легкомоторний літак, який при падіння зачепив і пошкодив житловий будинок, пілот загинув. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі управління ДСНС у Чернігівській області.
“26 травня о 14:58 до оперативно-диспетчерської служби управління ДСНС в Україні в Чернігівській області надійшло повідомлення про падіння легкомоторного літака, біля аеродрому Півці. Під час падіння літак зачепив житловий будинок. Пошкоджено 10 квадратних метрів зовнішньої стіни будівлі. За викликом до місця події оперативно прибуло 4 відділення пожежно-рятувальних підрозділів міста”, — повідомили у прес-службі.
Також у ДСНС наголосили, що пожежу о 15:15 було локалізовано та о 15:30 остаточно ліквідовано.
“У результаті падіння загинув 36-річний пілот повітряного судна, мешканець Київської області. Мешканці житлового будинку не постраждали”, — зазначили у прес-службі.
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У ДСНС додали, що до ліквідації події було залучено 25 осіб особового складу та 4 одиниці спеціальної техніки. Причини та обставини трагедії наразі встановлюються. На місці події працює оперативна група.