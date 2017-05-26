ГСЧС в Черниговской области: самолет задел жилой дом, пилот погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Черниговской области упал легкомоторный самолет, который при падении задел и повредил жилой дом, пилот погиб. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Черниговской области.
"26 мая в 14:58 в оперативно-диспетчерскую службу управления ГСЧС в Украине в Черниговской области поступило сообщение о падении легкомоторного самолета, у аэродрома Пивци. При падении самолет задел жилой дом. Повреждено 10 квадратных метров наружной стены здания. По вызову к месту происшествия оперативно прибыли 4 отделения пожарно-спасательных подразделений города", - сообщили в пресс-службе.
Также в ГСЧС отметили, что пожар в 15:15 был локализован и в 15:30 окончательно ликвидирован.
"В результате падения погиб 36-летний пилот воздушного судна, житель Киевской области. Жители жилого дома не пострадали", - отметили в пресс-службе.
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В ГСЧС добавили, что к ликвидации происшествия были привлечены 25 человек личного состава и 4 единицы специальной техники. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте происшествия работает оперативная группа.