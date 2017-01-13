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ДСНС: до розчищення автодоріг в Україні залучено 2170 одиниць техніки

ДСНС: до розчищення автодоріг в Україні залучено 2170 одиниць техніки

Київ • УНН

 • 7796 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Станом на 8:00 13 січня для забезпечення проїзду транспорту та розчистки автодоріг на території України залучено 2170 одиниць техніки та 3004 осіб. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

“Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 2 тис. 170 од. тех. та 3 тис. 4 чол., з яких від Укравтодору залучено 2 тис. 92 од. тех. та 2 тис. 717 чол., від ДСНС — 78 од. тех. та 287 чол. особового складу”, — сказано в повідомленні.

Водночас, на дорогах державного, регіонального значення заторів не зафіксовано. Звернень громадян, які отримали обмороження в заторах, не зафіксовано. Підрозділами ДСНС з 4 січня вивільнено із снігових заметів 2 тис. 144 автомобілі, в яких перебувало 5 тис. 90 осіб.

У відомстві також додали, що в Одеській області з 12 січня закрито рух для транспортних засобів на автошляхах: Одеса — Іванівка — Ананьїв — Піщана — Хащувате — Колодисте — Рижовка, та Одеса — Вознесенськ — Новий Буг.

При  цьому, за інформацією Мінінфраструктури, залізничні вокзали та аеропорти працюють у звичайному режимі.

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