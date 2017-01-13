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ГосЧС: к расчистке автодорог в Украине привлекли 2 170 единиц техники

ГосЧС: к расчистке автодорог в Украине привлекли 2 170 единиц техники

Киев • УНН

 • 7794 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. По состоянию на 8:00 13 января для обеспечения проезда транспорта и расчистки автодорог на территории Украины привлекли 2 170 единиц техники и 3 004 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.

"Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлекли 2 тыс. 170 ед. тех. и 3 тыс. 4 чел., из которых от Укравтодора задействованы 2 тыс. 92 ед. тех. и 2 тыс. 717 чел., от ГосЧС - 78 ед. тех. и 287 чел. личного состава", - сказано в сообщении.

В то же время, на дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано. Обращений граждан, получивших обморожения в пробках, не зафиксировано. Подразделениями ГосЧС с 4 января освобождены из снежных заносов 2 тыс. 144 автомобиля, в которых находилось 5 тыс. 90 человек.

В ведомстве также добавили, что в Одесской области с 12 января закрыто движение для транспортных средств на автодорогах: Одесса - Ивановка - Ананьев - Песчаная - Хащеватое - Колодистое - Рыжовка, и Одесса - Вознесенск - Новый Буг.

При этом, по информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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