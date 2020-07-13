ДСНС: через паводки на Заході України залишаються зруйнованими понад 200 км доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Станом на ранок 13 липня на території західних областей підтоплених населених пунктів, підвалів або присадибних ділянок немає. Про це повідомили у пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій України, передає УНН.
Попри відсутність підтоплень, внаслідок паводків на заході України було:
Зруйновано 202,4 км (було 278,2 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та 95 (було 95) мостів (Івано-Франківська (93), Львівська (1) та Чернівецька (1).
Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) у Івано-Франківській (507,7 км доріг та 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях.
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“Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 324 особи та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб”, — йдеться у повідомленні.
“Протягом минулої доби підрозділами ДСНС роботи по ліквідації наслідків повені не проводились”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, на Херсонщині за добу ліквідували 18 природних пожеж.