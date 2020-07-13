ГСЧС: из-за паводков на западе Украины остаются разрушенными более 200 км дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. По состоянию на утро 13 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов, подвалов или приусадебных участков нет. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, передает УНН.
Несмотря на отсутствие подтоплений, в результате паводков на западе Украины было:
Разрушено 202,4 км (было 278,2 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1).
Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,7 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.
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“Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуирован 721 человека, отселено 1 тыс. 324 человека и перевезено через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек”, — говорится в сообщении.
“За прошедшие сутки подразделениями ГСЧС работы по ликвидации последствий наводнения не проводились”, — добавляется в сообщении.
Напомним, на Херсонщине за сутки ликвидировали 18 природных пожаров.